Die Rosenarcade Tulln ist als Klimabündnis-Betrieb Vorreiterin beim Thema Nachhaltigkeit. Das Engagement in diesem Bereich konnte nun durch ein spannendes Projekt weiter ausgebaut und verstärkt werden: 250.000 Bienen bewohnen ab sofort in fünf Stöcken eine abgeschiedene Zone des Center-Daches. Die fleißigen Honigmäuler sorgen nicht nur für die Bestäubung von Nutz- und Zierpflanzen in der Gartenstadt Tulln, sondern werden heuer auch noch rund 100 Kilogramm Honig produzieren.

Anfang Juni haben durch die Hilfe von Profi-Imker Bernhard Mayerhofer von HuBees aus Neuaigen und seiner Initiative www.bienenpatenschaft.at fünf Bienenvölker ein neues Zuhause am Dach der Rosenarcade Tulln gefunden. Etwa 250.000 Bienen in fünf Völkern kümmern sich zukünftig verlässlich um die Bestäubung von Nutz- und Zierpflanzen in der Gartenstadt Tulln und leisten einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt im gesamten Pflanzenreich der Region. Als Dank schenken die weltweit gefährdeten Nützlinge dem Center, das seit 2012 auch Klimabündnis-Betrieb ist, rund 100 Kilogramm Honig pro Jahr. „Unserer Eigentümerin IG Immobilien und uns als für den Betrieb des Centers verantwortliches Unternehmen sind Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz ehrliche Anliegen. Auch mir persönlich ist es sehr wichtig, neben der Arbeit für den wirtschaftlichen Erfolg des Centers immer wieder Projekte zu starten, die der Region, der Umwelt oder auch einem besseren sozialen Miteinander dienen. Und die prognostizierten 100 Kilo Honig unserer Bienen werden wir im Herbst sicher auch mit den Besucherinnen und Besuchern der Rosenarcade teilen“, freut sich Center Managerin Katharina Gfrerer, die das Projekt initiierte und bei der Aufstellung der Bienenstöcke tatkräftig mitanpackte.

Profi-Imker Bernhard Mayerhofer von HuBees Honig aus Neuaigen freut sich über die Kooperation. Seine Initiative www.bienenpatenschaft.at vermietet Bienenstöcke an interessierte Unternehmen oder Privatpersonen.

Infos: www.bienenpatenschaft.at