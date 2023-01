Oberbereiter Rostek aus Würmla tourte mit Lipizzanern nach Basel .

Servus TV besuchte die Spanische Hofreitschule bei ihrer Europatour in Basel und konnte einen Blick hinter die aufwändigen Kulissen dieser Veranstaltung werfen. Die Spanische Hofreitschule ist fest in niederösterreichischer Hand, denn sowohl der Oberbereiter als auch der Stallmeister kommen von hier. Der Beitrag wird am Freitag ab 18:05 Uhr bei ServusTV ausgestrahlt.