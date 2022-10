Dorfzeit mit Jubiläum, Generalversammlung & neuen Ideen

Der Dorferneuerungsverein Dorfzeit hielt eine Generalversammlung anlässlich des 30-jährigen Bestehens ab.

Besondere Höhepunkte in der Vergangenheit waren die Errichtung des Integrations- und Freizeitprojekts mit dem Integrationslokal „Zum Dorfgast“ in Maria Ponsee und viele zukunftsweisende Projekte, wie die Vernetzung mit der Pfarre Maria Ponsee, mit Parkplatz- und Kirchenplatzgestaltung sowie einer Photovoltaikanlage für die Pfarrkirche.

2018 gab es einen Wechsel im Vorstand und der Verein entwickelte sich mit dem neuen Vorstand unter Obfrau Julia Frank zu Dorfzeit, der das Motto „Zeit statt Zeug“ setzt. Das neue Team will generationenübergreifende Angebote setzen und Anliegen der Bevölkerung in ihre Arbeit miteinbinden.

Nach vielen Aktivitäten in der letzten Zeit, ist das diesjährige Herbstfest am Sonntag, 23. Oktober, von 9.30 bis 15 Uhr, am Sportplatz in Maria Ponsee geplant.

