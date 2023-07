Schienenersatzverkehr zwischen Tulln und Tullnerfeld ab 31. Juli

Zur Erhaltung der Betriebsqualität führen die ÖBB rund drei Wochen lang umfangreiche Gleiserneuerungsarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Tulln an der Donau und Tullnerfeld durch. Von 31. Juli, 4.30 Uhr, bis 18. August, 2 Uhr, muss daher in diesem Abschnitt für alle Züge der Linie S 40 ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Als zusätzliches Ersatzangebot stehen mit einem gültigen ÖBB-Ticket die Regionalbusse der Linie 140 zwischen Tulln an der Donau und Tullnerfeld in beiden Richtungen zur Verfügung.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Maßnahmen an der Schieneninfrastruktur sind in regelmäßigen Intervallen notwendig, damit die erforderliche, sichere Gleislage und Funktionalität gegeben und in weiterer Folge ein sicherer und pünktlicher Zugbetrieb gewährleistet bleiben. Die Hauptarbeit bei den Tätigkeiten zwischen den Bahnhofsbereichen von Tulln an der Donau und Tullnerfeld ist dabei die Verlegung neuer Gleise und Weichen. Außerdem werden das Schotterbett gereinigt und Planumsverbesserungen durchgeführt. Die ÖBB sind bemüht, Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und der dazu erforderlichen Maschinen und Warnsignale nicht vermieden werden können.

Fahrgäste sollten sich rechtzeitig über geänderte Reisebedingungen informieren

Weiters ersuchen die Bundesbahnen Fahrgäste für diesen Zeitraum die geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen: Das heißt, sich rechtzeitig im Vorfeld über Änderungen zu informieren, beim Schienenersatzverkehr Zeitreserven einzuplanen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten. Die Kundeninformation zu den Fahrpanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter www.oebb.at.