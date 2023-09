LISA fährt jetzt auch südliche Tullner Katastralgemeinden an

LISA steht in Tulln bereits seit Beginn des Jahres für leichte, intelligente, saubere und attraktive Mobilität. Aufgrund des zahlreichen positiven Feedbacks wurde das Projekt nun weiter ausgebaut. „Mit diesem Projekt wird die ‚first‘ oder ‚last mile‘ in Tulln, die Anbindung des Hauses der Digitalisierung und auch der Garten Tulln an den Bahnhof Tullnerfeld vor allem durch das flexible LISA.Shuttle, perfekt abgedeckt“, sagt Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger. Das lasse sich erfreulicherweise auch an der stetig steigenden Fahrgastanzahl ablesen.

„Egal ob man sich ein Nextbike oder ein E-Auto ausborgt, mit dem Zug oder mit dem neuen LISA.Shuttle unterwegs ist, man kommt leicht durch oder nach Tulln“, ergänzt Landtagsabgeordneter Andreas Bors. Somit stehe für jeden Weg das passende Verkehrsmittel zur Verfügung und: „Ich bin froh, dass das flexible LISA.Shuttle nun auch in die Gemeinden Nitzing, Frauenhofen und Staasdorf fährt.“

Weitere Sammelstellen in das System eingebunden

Nach den ersten Betriebsmonaten zeigt sich, dass das System gut funktioniert und bereits seit dem Start im Jänner gut angenommen wird. Das Feedback und die Rückmeldungen, die im Rahmen des Pilotprojektes gesammelt werden, sind sehr positiv. Einer der häufigsten Wünsche waren weitere Sammelstellen, an denen zum LISA.Shuttle zugestiegen oder ausgestiegen werden kann – auch außerhalb des Stadtgebietes. Deswegen sind im Rahmen der Erweiterung der Sammelstellen seit September auch die Katastralgemeinden Nitzing, Frauenhofen, Staasdorf und Kleinstaasdorf angebunden.

Buchen? Am besten mit der VOR Flex App

Im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojektes des Landes Niederösterreich, der Stadt Tulln, dem Haus der Digitalisierung und des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR) können Kunden seit Jänner zum gewohnten VOR-Tarif bzw. mit vorhandenem Klimaticket oder VOR-Zeitkarte sogar kostenlos das ‚LISA.Shuttle‘ nutzen.

„Die Fahrzeuge werden am besten über die kostenlose VOR Flex App gebucht (auch eine telefonische Buchung ist möglich). Wer noch über kein entsprechendes Ticket verfügt, kann eine VOR-Einzelkarte (maximal €2,50 in Tulln) entweder im Fahrzeug oder über die VOR Flex App erwerben“, erklärt Barbara Bilderl vom Verkehrsverbund Ostregion das System. Wichtig: Bestehende Zeitkarten wie KlimaTickets, Wochen- oder Monatskarten müssen vor der Buchung in der VOR Flex App bzw. über die Hotline hinterlegt werden, da sie nur dann bei Fahrtantritt anerkannt werden können.