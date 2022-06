Bezirk Tulln: Die Fahrgäste sind zurück

Werbung

Mit 6.550 - bzw. zehn Prozent der in ganz NÖ verkauften - Klimatickets steht der Bezirk Tulln an der Spitze des Bundesländer-Rankings.

Wirkt sich das auf das Sitzplatzangebot in den öffentlichen Verkehrsmitteln aus? Kaum Beschwerden hört man von Fahrgästen der Franz-Josefs-Bahn. Am Bahnhof Tullnerfeld sieht es anders aus. Andreas Mayer pendelt von Asparn nach Wien Westbahnhof oder Wien Meidling.

„Das für mich wichtigste Zukunftsprojekt ist der zweigleisige Ausbau der Strecke Tulln Stadt–Tullnerfeld, womit die Kapazität deutlich erhöht wird.“ Tullns Verkehrsstadtrat Hubert Herzog

„Die Strecke nach Meidling ist trotz des zusätzlichen Zugs um 7.30 Uhr zu den Stoßzeiten sehr stark frequentiert. Es gibt kaum Sitzplätze. Hier würde ich mir einen weiteren Zug oder ein bis zwei Waggons mehr wünschen. Und bei der Rückfahrt gibt es leider nur einmal pro Stunde einen Direktzug und dadurch einen großen Andrang“, sagt er. Bis jetzt ist es ihm aber nicht passiert, dass ein Zug so überfüllt war, dass er gar nicht einsteigen durfte.

Davon berichtet ein Mitglied des Tullner Jugendsymphonieorchesters. Er wollte zu Christi Himmelfahrt von Wien über Tullnerfeld zur Musikprobe nach Tulln fahren, wurde aber nicht mitgenommen, weil er keine Sitzplatzreservierung hatte.

Dazu erklärt der ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif: „An verlängerten Wochenenden erhöhen die ÖBB die Kapazitäten. Da ist grundsätzlich alles auf der Schiene unterwegs, was verfügbar ist – und zusätzliches Zug- und Sicherheitspersonal. Gerade auch auf der Weststrecke kommen zusätzliche Züge und Wagen zum Einsatz, werden Garnituren verstärkt oder verdoppelt und Verbindungen verlängert.“

Im Fernverkehr auf der Weststrecke verzeichnen die ÖBB ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019. „Ob bzw. in welchem Ausmaß Verbindungen auf dieser Strecke dazukommen, ist aktuell in Ausarbeitung und wird zum Fahrplanwechsel Ende des Jahres feststehen“, ergänzt Seif.

Mehr Verbindungen von Tullnerfeld nach Wien und eine Verbesserung bei den Anschlüssen in Bahnhof Tullnerfeld, sind auch Wünsche, die an den Tullner Verkehrsstadtrat Hubert Herzog herangetragen werden. „Das für mich wichtigste Zukunftsprojekt ist der zweigleisige Ausbau der Strecke Tulln Stadt–Tullnerfeld, womit die Kapazität deutlich erhöht wird“, sagt Herzog.

Sämtliche Verbindungen des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) sind auf dem Routenplaner bzw. der VOR AnachB-App ersichtlich. Foto: Wallak

Die Anpassung des öffentlichen Verkehrs an neue Siedlungsgebiete, ist ihm auch ein großes Anliegen und er kündigt an: „Mit Fahrplanwechsel im Dezember wird es ein neues Konzept als Ersatz für den Rundlinienverkehr geben, eine Art ‚Sammeltaxi‘, das Konzept mit Land und Verkehrsverbund wird gerade ausgearbeitet.“

„Das Regionalbusangebot im Bezirk wurde zuletzt im Jahr 2018 verbessert, mit rund 30 Prozent Mehrangebot seitdem“, informiert der VOR-Mediensprecher Georg Huemer. Er verweist auch auf den „Integrierten Taktfahrplan“, wodurch wesentlich bessere Umstiegsverbindungen entstanden sind.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.