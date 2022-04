Sieghartskirchen: Pendeln leicht gemacht

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Das Land NÖ hat die Mobiliätsmanager beauftragt, Fact-Sheets zur Erreichbarkeit von wichtigen Bahnhöfen und Bushaltestellen für jene Gemeinden zu erstellen, die von der Wiener Parkraumbewirtschaftung am stärksten betroffen sind. So wurden auch für Sieghartskirchen Informationsfolder erstellt, um die Pendler darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt, mit den Öffis nach Wien zu pendeln. „Es gibt für unsere Bürger viele Alternativen, um ohne Auto nach Wien zu gelangen. Wir freuen uns, dass diese Informationen nun übersichtlich dargestellt im Infofolder am Gemeindeamt zur freien Entnahme aufliegen“, erklärt Mobilitätsbeauftragter Gemeinderat Lukas Krippl.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.