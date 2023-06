ÖGB fordert bei Tour durch Tulln „leistbares Leben für alle“

Die ÖGB-Region Donau informiert in einer Aussendung: Es wurden hunderte Gespräche mit Beschäftigten geführt. 192 Personen davon haben bei einer Kurzbefragung auf der Straße mitgemacht. Es wurde abgefragt, in welchen Bereichen des täglichen Lebens die Kostenexplosion am meisten gespürt wird. Mehr als die Hälfte haben Lebensmittel als unverschämt hoch angegeben. Dahinter auf Platz zwei war es der Strompreis. Am dritthäufigsten wurden Gas und Miete gleichermaßen angegeben. Der Tenor in den Fußgängerzonen und den Betrieben war gleich.

„Es muss was passieren, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel muss gesenkt werden! Der Staat muss regelnd eingreifen, damit der soziale Friede in Österreich bewahrt wird. Wir als ÖGB kämpfen für ein gutes und leistbares Leben für alle“, fasst der ÖGB-Vorsitzende Thomas Haubner nach dieser Aktionswoche zusammen.