Großweikersdorfer Firma: Öko-Umrüstung für alte Heizungen

Besitzer eines Eigenheims und Betriebswirte kennen das Problem. Die alte Heizung ist in die Jahre gekommen, erfüllt nicht mehr die Abgasnormen und ist teuer im Betrieb. Die Anschaffung eines neuen Gerätes ist allerdings mit sehr hohem Kostenaufwand verbunden und somit, gerade für Privatkunden, oft nicht leistbar.

In solchen Fällen bietet das Team um Hubert Weiß seit 2017 eine Lösung an. Die Brenner der Firma Pelletech werden direkt in alte Holz-, Öl- und Gaskessel eingebaut. Momentan sind sie die einzigen ihrer Art, die dafür eine Zulassung haben. Dadurch fällt auch kein Sondermüll für die Entsorgung an.

„Wir haben uns für dieses Produkt entschieden, weil es von der Verbrennungstechnik die besten Werte erzielt und eine einfach zu bedienende Steuerung hat“, erklärt der stolze Firmenchef.

Außerdem liegen noch andere Vorteile auf der Hand, ergänzt er: Die energiesparenden Geräte können nicht nur mit Pellets, sondern auch mit Agrarabfällen und Ausputzware von Lagerhäusern und Mühlen betrieben werden.

Kontaktdaten und Infos: www.oekohandel-weiss.at .

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren