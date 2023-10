Doppler und Weninger im „AugenBlick“

Zur Vernissage am Donnerstagabend konnte Bürgermeister und Obmann des Verein kunst-kultur-kirchberg neben den Künstlerinnen Anna Doppler aus Staasdorf und der Waldviertlerin Verena Weninger auch den ehemaligen Direktor des Museum Niederösterreich, Carl Aigner, begrüßen. Als Kurator fungiert auch bei dieser Ausstellung Wolfgang Giegler.

„Kirchberg wird zunehmend zur Kulturhochburg und nicht nur zur Hochburg des Weines“, begann Giegler seine Ausführungen. Beide Künstlerinnen behandeln in ihren ARbeiten Gegenstände und Menschen, immer mit einem Schwerpunkt Natur. „Die enge Bindung zur Natur ist in allen Arbeiten zu spüren“, sagte Wolfgang Giegler. Sprache und bildende Kunst ergeben also eine „Ökopoesie“, die Bilder und Objekte als Gesamtheit präsentiert.

Die Ausstellung in der Galerie am Marktplatz ist bis 28. Oktober geöffnet. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung unter 0676/6506990 oder wg@kunst-kultur-kirchberg.at

Auch zur Langen Nacht der Museen am 7. Oktober von 18 bis 1 Uhr früh wird in die Galerie eingeladen. Die Künstlerinnen Doppler und Weninger stehen von 18 bis 18.45 Uhr für Künstlerinnengespräch und -führung zur Verfügung. Auch die Teilnahme an den Tagen der Offenen Ateliers am 21. und 22. Oktober, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr, ist vorgesehen.