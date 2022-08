Groiss vor Abschied im NÖN-Interview: „In 21 Jahren erlebt man viel“

Werbung Korneuburg Anzeige Mode-Flohmarkt bei Lady2

2001 hat Reinhard Groiss die Zügel der Bezirks-ÖVP übernommen, mit September tritt er den Ruhestand an. Ein NÖN-Interview über schöne Momente und Herausforderungen.

NÖN: Mit 21 Jahren waren Sie länger dabei als viele Bürgermeister und Mandatare. Woher kommt diese Ausdauer?

Reinhard Groiss: Insgesamt waren es 46 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und 43 Gemeindeparteiobleute, die ich begleiten durfte. Wichtig ist sicher ein Abtasten und Kennenlernen. Wir haben uns als oberstes Gebot gesetzt, dass die Bezirksgeschäftsstelle eine Servicestelle ist. Das ist gut angekommen. Und ich bin von Grund auf ein positiver und geselliger Mensch, auch das hat geholfen.

Welche Service-Leistungen sind da gemeint?

Groiss: Es geht darum, den Funktionärinnen und Funktionären helfend zur Seite zu stehen. Die Haupt-Herausforderung sind Wahlen. In meiner Amtszeit waren es vier Gemeinde- und Landtagswahlen. Bundeswahlen waren es mehr – die kommen manchmal so überraschend, dass man sich gar nicht richtig einstellen kann. Die Aufgaben der Bezirksgeschäftsstelle sind hauptsächlich die Organisation, das Plakatieren, die Verteilung der Werbemittel an die VP-Gemeinde-Parteien, oder für die Besetzung der Wahlbeisitzer zu sorgen.

Welche Momente bleiben Ihnen positiv in Erinnerung?

Groiss : Positiv war in der Anfangszeit, dass wir den Leuten sehr helfen konnten, etwa mit Infos zur Wohnbauförderung oder Infos, wo freie Jobs sind. Früher ist man in die Bezirksgeschäftsstelle gekommen. Das hat sich geändert, heute schaut jeder ins Internet.

Geändert hat sich auch, dass Klosterneuburg eingegliedert wurde. Wie war das?

Groiss : Am Anfang mühsam, weil ich die Ortskenntnis nicht hatte, weder Personen, noch die Stadt. Mit Unterstützung der Klosterneuburger Funktionäre habe ich mir das erarbeiten müssen. Mit einem Schlag hatte die Bezirks-ÖVP auf einmal eine Landeshauptfrau, einen Landesrat, zwei Nationalräte, zwei Landtagsabgeordnete und eine Bundesrätin.

Und eine weitere ÖVP-Stadt. In Ihrer Amtszeit ist aber davor schon so manche Gemeinde umgefärbt worden…

Groiss : Ja, die vielen gewonnenen Wahlen will ich positiv erwähnen: Wir haben immer ein bisschen zulegen oder ein gutes Ergebnis halten können – egal ob Gemeinde, Landtag oder zuletzt bei den Kurz-Wahlen. Anfänglich waren es 21 Gemeinden mit 17 ÖVP- und vier SPÖ-Gemeinden, jetzt ist das Verhältnis bei 21 zu eins. Ich weiß, dass ich nicht schuld bin, dass das so passiert ist, aber ich war immer ein kleines Rädchen dabei. Wir haben zusammengeholfen und man freut sich mit.

Können Sie sich an Ihrenersten Tag im Amt erinnern?

Groiss : Anfang Februar 2001 hat die damalige Landesgeschäftsführerin und heutige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mich aufgenommen und die neue Bezirksgeschäftsstelle in Tulln eröffnet. Und da war alles neu: das ganze Umfeld, die Leute. Ich kann mich noch gut erinnern wie Ihr NÖN-Kollege, der damalige Redaktionsleiter Georg Schröder mich zum Interview gebeten hat. Und ich habe zu Rudi Friewald, damals Bezirksparteiobmann, gesagt: „Ja, wenn mich der von der NÖN fragt, was soll ich denn überhaupt sagen?“ … Das war für mich eine ganz neue Erfahrung, da war ich wirklich nervös.

Sind Sie beim NÖN-Interview heute noch nervös?

Groiss : (schmunzelt) Nein, überhaupt nicht. Nervös gibt’s nicht mehr, auch nicht vor Sitzungen. Ein wenig angespannt war ich bei eigenen Großveranstaltungen, etwa bei einem Bezirksparteitag. Da hört man dann richtig den Brocken, der runterfällt, wenn’s erledigt ist und die Landeshymne gespielt wird.

Welche persönliche Bilanzziehen Sie?

Groiss : In 21 Jahren erlebt man so viel. Man glaubt es nicht, aber auch in der Politik kann man Freunde finden. Ich bin dankbar über jeden, der mich unterstützt hat und muss auch sagen, dass ich mit den Mitbewerbern ein gutes Einvernehmen habe. Der Job war immer anstrengend, aber auch schön.

Was war das Schönste am Job?

Groiss : Dass ich dabei sein konnte, wenn im Bezirk etwas passiert ist – sei es bei Eröffnungen, Gleichenfeiern, Spatenstichen oder Förderungsgeschichten. Ich habe immer was Neues erfahren. Ich bin zwar nicht die große Neugiernase, aber ich bin ein interessierter Mensch und war dadurch immer am Laufenden.

Wird Ihnen das nicht fehlen?

Groiss : Ja, ein bissl (lacht). Aber ich werde die NÖN lesen und jetzt alles daraus erfahren.

Wir werden unser Bestes tun! Welche Pläne haben Sie sonst?

Groiss : Die Pension genießen und all die Sachen, die ich immer nach hinten geschoben habe, in den Vordergrund schieben: Gute Freunde besuchen, mit den Enkerln spielen, wandern, Wein lesen, Schwammerl suchen und mehr auf die Gesundheit achten.

Wir wünschen alles Gute dafür!

