ÖVP über Landesschnitt, FPÖ jubelt, SPÖ ist entsetzt

Am Wahlabend herrscht im Bezirksbüro der ÖVP betretenes Schweigen. 2018 waren die erfolgsverwöhnte Partei noch in 18 von 22 Gemeinden über der 50-Prozentmarke gelandet, das gelingt diesmal nur noch in Großriedenthal und Michelhausen. Im Bezirksergebnis bleibt Schwarz allerdings mit 42,7 Prozent (- 8,3 %) deutlich über dem Landesergebnis. "Wir lassen uns nicht unterkriegen und wir werden auf Landesebene umso mehr an den wichtigen Themen arbeiten", zeigt sich Bezirksparteiobmann Johann Höfinger trotzdem optimistisch, "der mit Abstand größte Wählerauftrag ist für uns eine Verpflichtung, die wir dankbar annehmen." Als "Landtagsabgeordneter und Demokrat" blickt ÖVP-Bezirksspitzenkandidat Christoph Kaufmann gespannt in die Zukunft: "Die anderen müssen erst beweisen, dass sie fürs Land arbeiten und nicht nur schreien können."

FPÖ: zweitstärkste Kraft als schöner Bonus

Feierjubel aus der Parteizentrale in St. Pölten übermittelt FPÖ-Bezirksspitzenkandidat Andreas Bors: "Wir hatten zwei Wahlziele, die haben wir beide mehr als deutlich erreicht: Das Brechen der absoluten schwarzen Mehrheit und das Übertreffen unseres historisch besten Ergebnisses." Im Bezirk (mit 19,7 Prozent und einem Plus von 6,3 Prozent) und im Land zweitstärkste Kraft geworden zu sein, das sei ein schöner Bonus. Außerdem werde es im Bezirk Tulln fix einen freiheitlichen Mandatar geben, "und es schaut gut aus, dass wir einen zweiten bekommen". Wer das sein wird? "Das werden die nächsten Tage zeigen, jetzt wird gefeiert!", sagt Bors.

SPÖ konnte Programm "leider nicht rüberbringen"

Die SPÖ landete im Bezirk mit 16,9 Prozent (-3,2 %) auf Platz 3. Geknickt zeigt sich Bundesrätin und Bezirksspitzenkandidatin Doris Hahn: „Wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht und auch verdient.“ Besonders schmerzt sie das Ergebnis in ihrer Heimatgemeinde Königstetten. Dort verlor die SPÖ 5,5 Prozent und landete mit 18,4 % auf den dritten Platz. Hahn erklärt, dass sie ihr Programm, "das Leben der Menschen verbessern zu können, leider nicht rüberbringen konnte". „Wir haben uns bewusst auf einen sach- und inhaltsorientierten Wahlkampf entschieden.“ Deshalb sei sie entsetzt und enttäuscht, "dass man mit Populismus mehr als mit Sachthemen erreichen kann“.

Grüne hoffen auf Mitbestimmung durch Klubstatus

Mit 10,6 Prozent (+1,7 %) landeten die Grünen im Bezirk Tulln auf Platz 4. Bezirksspitzenkandidatin Ulrike Fischer freut sich über den „Klubstatus" auf Landesebene: "Das bedeutet, dass man aktiv mitbestimmen kann. Wenn wir jetzt sagen, dass wir keine neue Bodenversiegelung in Tulln haben wollen, können wir das auf die Tagesordnung bringen. Es ist so wichtig, dass jetzt endlich grüne Themen behandelt werden können.“

Die NEOS holten 8,8 Prozent (+2,1 %). "Ein tolles Ergebnis!", sagt Bezirksspitzenkandidat Clemens Ableidinger, "es beweist, dass kompetente und saubere Oppositionsarbeit von immer mehr Menschen in Niederösterreich unterstützt wird. Ganz besonders freut mich das großartige Ergebnis in Klosterneuburg!"

Auf lediglich 1,4 Prozent kam die Bewegung von MFG im Bezirksergebnis. Achtungserfolg für Landesspitzenkandidatin Christine Lukaschek: In ihrer Heimatgemeinde Fels am Wagram knackte sie die 4-Prozent-Hürde (exakt 4,19 Prozent).

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.