Tulbinger Kulturtage mit vielen Künstlern

Zahlreiche Künstler aus der Gemeinde Tulbing stellten ihre Bilder und Skulpturen aus. Klarinettenensemble unter der Leitung von Susanne Ferstl (l.) Angelina Breit von „Gemma Hin“ präsentierte Upcyclingideen. Ausgestellt waren das Buch „Im Namen der Mafia“ und Bilder in Erinnerung an Ludwig Gratzl. Karl Ferstl (Karikaturen) Norbert Schraik (Glaskunstwerke) Norbert Harrer und Natascha Hoxha (Silberschmuck) Volksschule Tulbing (Bilder der Schüler) Fotoclub Tulbing (Landschaftsfotografien) Leonie Resch (Malerei) Rudolf Pepper (Keramiken und Plastiken) Gertraud Gruber (Malerei) Esther Stumpf (Ölmalerei und Aquarelle) Mathias Fliegner (Holzskulpturen) Krippenbaumeister Franz Tattyrek und Waltraud Hegedüs zeigten die verschiedensten Krippen: Das Angebot reichte von den großen Krippen über Krippen in der Kiste bis hin zur Nussschale. Neben Bildern und Skulpturen konnten die Besucher auch fünf Kurzfilme, gezeigt von Georg Weißmann, über Zivilcourage sehen.

