„Ich hatte die Idee schon lange im Kopf. Oft hat man Bücher daheim, die verstauben, es ist schade drum“, erklärt Haller den Bücherschrank, der für alle zugänglich ist. Wichtig ist ihr, dass Bücher nicht nur hingebracht, sondern auch mitgenommen werden.

Ob ausborgen, tauschen, oder behalten – alles ist möglich. „Auch Wanderbücher kann man so in Umlauf bringen. Man holt sich ein Buch, liest es und gibt es weiter“, so Haller. Außerdem möchte sie damit „die Gemeinschaft in den Siedlungen aufleben lassen und fördern. Nachmachen ist gerne erwünscht“, macht Franziska Haller Lust aufs Lesen und weitere offene Bücherschränke in der Gemeinde.