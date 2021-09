Nach mehr als 20 Jahren hat die alte Uniform der Blasmusik Königstetten ausgedient. So wurde im Herbst 2018 beschlossen, eine neue Uniform anzuschaffen. Es wurde eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Victoria Frieberger gegründet. So entstand die neue blaue Uniform. Diese wurde voller Stolz – stilgemäß während eines Konzertes im Schlosshof – präsentiert: schwarze gerade geschnittene Hose bzw. überknielanger Rock, weißes Hemd/Bluse in Lang- oder Kurzarm, blaues Kunstseidebrokat-Gilet, blaues Sakko (aus Trevira-Stoff) mit dunkenblauen und silbernen Akzenten, weiße Kappe und für das gewisse Extra eine rote Krawatte.

Für Ausrückungen im Winter erhielt auch jeder Musiker einen navy-blauen Parka. Mit etwa 1.000 Euro pro Uniform und 64 angeschafften Garnituren (plus Stoffreserven) wurden insgesamt 72.000 Euro ausgegeben. Daher freut sich die Blasmusik über finanzielle Unterstützung. Aus der alten Uniform wurden kleine Geschenke als Dankeschön genäht.

Ein Kompliment gab es auch von Bürgermeister Roland Nagl: „Fesch seid’s!“