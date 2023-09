Herbstauftakt bei der FF Tulln

Die Freiwillige Feuerwehr Tulln eröffnete den Herbst mit ihrem traditionellen Oktoberfest samt Bieranstich. Auf dem geräumigen Gelände der FF Tulln konnte man in gemütlicher Atmosphäre entweder überdacht in der Garage der Einsatzfahrzeuge oder vor der Halle, geschützt mit Sonnenschirmen, einen Platz finden.

Großer Andrang schon früh am Abend. Foto: Johannes Haslhofer

Die zahlreich erschienenen Gäste konnten sich an einer großen Vielfalt an deftigen und herzhaften Speisen erfreuen. Dazu gab es am Freitag Abend um 20 Uhr Freibier vom Fass, welches von Bürgermeister Peter Eisenschenk, Vizebürgermister Harald Schinnerl und dem Tullner Feuerwehrkommandanten HBI DI Dr. Johannes Ofner angestochen wurde.



Der Kommandant der Tullner Feuerwehr begrüßte die Gäste und lobte den hervorragenden Einsatz aller Mitarbeiter und ihrer Angehörigen über das ganze Jahr und speziell ihre erfolgreichen Mühen, ein derart gelungenes Fest auf die Beine zu stellen.

DJ Power und die Partygeier sorgten für Unterhaltung. Foto: Johannes Haslhofer

Für das akustische Wohl zeigten sich DJ Power und die Partygeier verantwortlich. Mit einem Mix aus Partyschlagern und großer Begeisterung heizten die Musiker den Gästen ordentlich ein. Nicht Mitzuklatschen war keine Option.

Am Abend wurde getanzt. Foto: Johannes Haslhofer

Die hohe Politik wurde durch Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk, Abgeordneten zum NÖ Landtag Bernhard Heinreichsberger, MA, Vizepräsidentin des Bundesrates Doris Hahn, Med MA, Leiter des Verwaltungsdienstes des Bezirksfeuerwehrkommandos VR Norbert Ganser, die stv. Parteivorsitzende der Tullner SPÖ GR Sabrina Felber, die Stadträte Elfriede Pfeiffer, Susanne Stöhr-Eißert, Peter Höckner, Hubert Herzog und den 1. Vizebürgermister KommR Harald Schinnerl vertreten.

Bürgermeister Peter Eisenschenk beim Anstich Foto: Johannes Haslhofer

Es bleibt die Vorfreude und gespannte Erwartung des nächsten Festes der Freiwilligen Feuerwehr.