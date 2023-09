„Wiesn“ sind im Bezirk Tulln beliebt

„Wiesn haben wir hier genug“, scherzen Feuerwehrkommandant Gerald Stadler und Stellvertreter Karl Harmer beim Oktoberfest auf der Sportplatz-Wiese in Altenberg. Die Feuerwehr veranstaltet das Fest seit drei Jahren, und es kommt gut an. So gut, dass gut drei Stunden nach Festbeginn die Weißwürste schon wieder ausverkauft sind. Brezn und Weißbier gibt's noch, die beliebten Spiralerdäpfel auch, und hungern musste beim restlichen kulinarischen Angebot bestimmt niemand am Fest.

Das mit der Tracht, das lebt die Feuerwehr vor: In Lederhosen, teils karierten Hemden sind sie passend zum Thema Oktoberfest adjustiert.Oktoberfeste in der Weinregion WagramOktoberfeste passen nicht so recht in eine Weingegend – sollte man glauben. Doch ist es ganz und gar nicht so. In der Weinbauregion Wagram gab es erst am vergangenen Wochenende zwei solche Bierfeste: im Kitzbüheler Inlokal in der Ottenthaler Kellergasse und in Fels, wo der MRC (Motorradclub Wagram) zum Oktoberfest in die Kellergasse Steinagrund lud. Und der USC Kirchberg am Wagram lädt von 30. September bis 1. Oktober zum Oktoberfest in die Wagramhalle.

„Oktoberfestbier aus München, Weißwurst und Stelzen, das geht absolut gut bei uns“, freut sich Thomas Kraft vom Ottenthaler Kitzbüheler. „Obwohl wir mitten in einer Weinbauregion leben, kommen die Gäste gerne zu unserem Oktoberfest, das es mittlerweile seit 2018 gibt.“

Das Ottenthaler Oktoberfest dauerte zwei Tage – Freitag und Samstag. „Die Leute kommen gerne zu uns, die Reservierungslage war ebenfalls ausgezeichnet“, erklärt „Oktoberfestwirt auf Zeit“ Thomas Kraft.

Ein besonderes Highlight im Kitzbüheler war das Bierkrug-Stemmen. Gefragt waren kräftige Männer – oder auch Frauen – die es schaffen, einen vollen Maßkrug möglichst lange zu halten.

Und wer jetzt Lust bekommen hat: Die Feuerwehr Sieghartskirchen lädt am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Oktober zu ihrem Oktoberfest.