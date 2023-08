Ein Fest für Freunde der Stangl-Puch in Abstetten

Von klassischen Zweirädern bis hin zu liebevoll restaurierten Oldtimern und Traktoren bot die Ausstellung ein breites Spektrum an Fahrzeugen, die die Gäste in vergangene Zeiten entführten. „Danke an den Präsidenten der Stangl-Puch-Freunde und sein gesamtes Team für die Organisation und den unermüdlichen Einsatz. Ich finde es eine großartige Aktion, dass ein Großteil des Erlöses für wohltätige Zwecke gespendet wird”, sagte Bürgermeisterin Josefa Geiger.