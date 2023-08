Dixi-Automobile im Tullnerfeld unterwegs

Peter Eigner aus Katzelsdorf veranstaltet für die Dixi Interessengemeinschaft (Dixi-IG), einen Oldtimerclub aus Deutschland, von 25. bis 26. August Ausfahrten im Tullnerfeld mit ca. 30 Fahrzeugen.

Der Automobilfabrikant "Dixi“ mit Sitz in Eisenach wurde 1928 von BMW übernommen und so kam BMW vor 95 Jahren dazu, die ersten Automobile unter eigenem Namen zu produzieren. „Eine kleine Schar von Enthusiasten pflegt die übriggebliebenen Fahrzeuge aus dieser Pionierzeit. Dieser erste BMW wurde nur vier Jahre lang produziert. Von den damals entstandenen rd. 22.000 haben nur wenige den zweiten Weltkrieg überlebt“, informiert Eigner.

Die Tour führt am Freitag von Atzelsdorf über Reidling zum Stift Göttweig, wo die Gruppe zwischen 15 und 17 Uhr pausieren wird.

Am Samstag, 26. August, geht es von Atzelsdorf über Zwentendorf, dann durch Weinberge nach Tulln, wo die historischen Autos zwischen 15 und 17.30 Uhr am Hauptplatz Aufstellung nehmen.

„Wir würden uns freuen, wenn wir einige Zuschauer am Hauptplatz begrüßen können. Es ist nicht alltäglich, so viele von diesen Fahrzeugen 'auf einem Haufen' zu sehen zu bekommen“, sagt Eigner. Er ist selbst mit seinem roten Flitzer bei den Ausfahrten dabei und immer wieder in Tulln damit unterwegs.