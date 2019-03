Martin Grüßenberger wurde am 23. Juni 1945 in Amstetten geboren, seine Priesterweihe erhielt er nach seinem Theologiestudium in St. Pölten am 29. Juni 1969. Nach Ollern und Ried kam Pfarrer Grüßenberger im Jahr 1977, wo er bis zu seiner Pensionierung 2014 tätig war.

Bereits in seinen Kaplansjahren widmete er sich der Jugend, die ihm immer ein Anliegen war. Großes Vertrauen und Verschwiegenheit zeichneten ihn aus, seine Gabe auf besondere Art und Weise zuzuhören, seine Herzlichkeit und Offenheit machten ihn zu einem beliebten Beichtvater.

Bücher haben Martin Grüßenberger fasziniert und begleitet. Er verfasste selbst zwei Bücher, die seine gereimten Predigten, allerhand Gedichte und Gedanken beinhalten. Für seine Reime erhielt er unter anderem beim Ollerner Advent, mit musikalischer Begleitung, viel Applaus.

Am vergangenen Dienstag verstarb er nach einem erfüllten Leben für die Menschen in der Gemeinde und darüber hinaus.

Pfarrer Martin Grüßenberger war außerdem Ehrenbürger der Marktgemeinde Sieghartskirchen und Feuerwehrkurat.

Am Donnerstag, 21. März, wird um 19 Uhr in der Pfarrkirche Ried sowie am Freitag, 22. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Ollern für ihn gebetet.

Am Samstag, 23. März, kann man sich beim feierlichen Gottesdienst um 11 Uhr vom Verstorbenen verabschieden, danach findet die Beerdigung am Friedhof statt.