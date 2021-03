Nach der Messer-Attacke in der Franz-Josefs-Bahn stellte sich jetzt heraus, dass der 17-Jährige bereits eine Woche davor im Bereich zwischen Bundesschulzentrum und HAK/HAS Tulln auffällig geworden war. Außerdem kritisiert die Großmutter (60) des Tatverdächtigen, dass ihm trotz mehrfacher Bemühungen immer wieder ein Therapieplatz verweigert worden sei.

Der 17-Jährige, gegen den derzeit wegen versuchten Mordes ermittelt wird, leidet am Asperger Syndrom. Von dieser Kontakt- und Kommunikationsstörung betroffene Personen, tun sich schwer, mit anderen Menschen zu interagieren, sich in sie hineinzufühlen und Empathie zu zeigen. Belegt wird dies durch einen Befund aus dem AKH Wien vom 11. März, den die Großmutter der NÖN übermittelte. Weiters heißt es in dem Befund: "Keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung" Außerdem wird die Einnahme der vorgeschriebenen Medikation dringend empfohlen.

Fremden ein Bild mit einem Messer gezeigt

Auslöser für diesen Befund war der eingangs erwähnte Vorfall, über den einige Tageszeitungen berichtet hatten. Der 17-Jährige hatte im Bereich zwischen Bundesschulzentrum und HAK/HAS Tulln Fremden ein Bild mit einem Messer gezeigt, worauf diese die Polizei alarmiert hatten. An diesem Tag hatte der Jugendliche jedoch keine Waffe bei sich. Nach dem erwähnten Termin im AKH war die Sache vorerst erledigt.

"Ein Problem ist, dass der Bub als Schüler der HAS in Tulln vor 2 Jahren selbst gemobbt wurde", schildert die Großmutter, "er wurde damals auch mit einem Messer bedrohnt. Das war der Beginn seiner Krankheit, seidem gingen wir durch die Hölle." Es begann ein Spießrutenlauf zwischen Ärzten, Spitälern, Jugendamt und Krisenzentrum, aber alle Bemühungen um einen Therapieplatz für den heute 17-Jährigen blieben vergeblich.

Neue Medikamente verschlimmerten den Zustand

Nach dem AKH-Termin am 11. März kam es zu einer weiteren Verschlechterung im Zustand des jungen Mannes. Wie dort empfohlen wurde er vier Tage danach medikamentös neu eingestellt. "Er war komplett verändert, fühlte sich ständig bedroht und verfolgt", berichtet die Großmutter weiter. Sie habe noch einmal an das Jugendamt in Wien appelliert: "Bitte nehmt mir den Buben ab!" - ohne Erfolg.

Noch am Tag vor der Messer-Attacke im Zug wandte sich der 17-Jährige selbst an die Polizei in Wien: "Bitte sperrt mich weg." Auch dort war man offenbar machtlos, man verwies den jungen Mann an einen Schlafplatz im 16. Wiener Gemeindebezirk. Als er von dort frühmorgens verschwand wurde die Großmutter verständigt. Allerdings wusste niemand wohin er gegangen war. Wie sich herausstellte fuhr er mit dem Zug von Wien-Heiligenstadt nach Tulln ...