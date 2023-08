Tullnerfelder genossen Austropop-Legenden live

Publikumsliebling Thomas Stipsits und Austropop-Legende Ulli Bäer eröffneten den Abend mit einem großartigen und extrem stimmigen "Tribute to Georg Danzer" Programm. Bäer war ja Danzers langjähriger Bandleader und Stipsits ist ein großer Fan, der Danzer auch gerne als Vorbild nennt.

Danach war es soweit: STS Urgestein Gert Steinbäcker betrat die Bühne und absolvierte ein fantastisches Programm mit eigenen Hits sowie einigen STS Klassikern. Beim Griechenland Hit „Irgendwann bleib i dann durt“ unterstütze ihn Stipsits nochmals auf der Bühne. Gerade beim Auftritt von EAV-Mastermind Thomas Spitzer war es dann leider soweit. Es begann in Strömen zu Regnen und sogar Hagelkörner kamen vom Himmel, so dass uns nichts mehr anderes übrig blieb als das Konzert frühzeitig zu beenden. So kam es leider nicht mehr zum geplanten Finale mit Christian Kolonovits als Gast bei "Großvater".

Nichtsdestotrotz war es ein unvergessliches und stimmiges Konzert. Im Nikodemus Vip-Bereich waren u.a. "Seyffenstein" Rudi Roubinek, Monica Weinzettl und Gerold Rudle, Martina Reuter, Sabine Pecl, Andrea Kdolsky, Caroline Vasicek und viele mehr zu Gast.

Franz Müllner (r.) im Gespräch mit Thomas Stipsits und Gerd Steinbäcker. Foto: Donaukultur