„Champion“ im Star Movie Tulln

Direkt aus der New Yorker Metropolitan Opera zeigt Star Movie Tulln diesen Samstag, 29. April, um 19 Uhr die Oper „Champion“. Tickets sind an den Star Movie-Kinokassen und auf starmovie.at erhältlich. Neben den bekannten Opernhits haben sich in den letzten Jahren auch immer mehr neue Werke durchgesetzt. Nun kommt die erste Oper des sechsfachen Grammy-Preisträgers Terence Blanchard namens „Champion“ an die Met. In dem bahnbrechenden, neuen Werk werden Oper und Jazz kombiniert. Es erzählt die wahre Geschichte des Boxweltmeisters Emile Griffith, der sein Leben damit verbrachte, sich selbst und eine Gesellschaft in Frage zu stellen, die die versehentliche Tötung eines Mitsportlers akzeptierte, aber nicht seine Bisexualität.

Star Movie und die NÖN verlosen 1x2 Tickets

Die NÖN und Star Movie verlosen 1x2 Tickets für die Vorstellung. Wer bis 10 Uhr am Donnerstag, 27. April, eine E-Mail mit dem Betreff „Champion“ an redaktion.tulln@noen.at geschrieben hat, kann sich vielleicht schon über die kostenlosen Tickets freuen. Star Movie präsentiert in dieser Saison noch zwei weitere Live-Opern: Im Mai spielt es „Don Giovanni“ und im Juni folgt „Die Zauberflöte“.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.