Don Giovanni live aus der MET im Star Movie Tulln

Die Oper aller Opern - Mozarts „Don Giovanni“ - wird am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr live aus New York direkt in den Kinosaal des Star Movie Tulln übertragen. Bevor die aktuelle Live-Opernsaison der Metropolitan Opera am 3. Juni mit der Zauberflöte ihr großes Finale feiert, steht mit Don Giovanni ein weiteres Highlight auf dem Spielplan. Karten für den Live-Operntermin sind an den Star Movie-Kinokassen oder online auf starmovie.at erhältlich.

Ohne Zweifel haben Mozart und sein Librettist Da Ponte mit Don Giovanni ein Meisterwerk der Operngeschichte geschrieben. Tony Award Gewinner Ivo van Hove präsentiert eine neue Interpretation dieser Tragikomödie, die die vertraute Geschichte von Betrug und Verdammnis in einer abstrakten architektonischen Landschaft zeigt und die dunklen Ecken der Geschichte und ihrer Charaktere beleuchtet. Maestra Nathalie Stutzmann gibt ihr New Yorker Met-Debüt, Peter Mattei spielt einen geradezu magnetisch anziehenden Don Giovanni.

Star Movie und NÖN verlosen 1x2 Tickets. Wer bis Dienstag, 16. Mai, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Don Giovanni“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.