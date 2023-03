Star Movie Tulln: Verdis „Falstaff“ aus der Met

Am Samstag, 1. April, um 18.30 Uhr bringt Star Movie Giuseppe Verdis letztes Meisterwerk „Falstaff“ live aus der New Yorker Metropolitan Opera in den Tullner Kinosaal. Die Oper basiert auf Shakespeares „Die Lustigen Weiber von Windsor“.

In der musikalischen Fassung dieser Komödie singt der deutsche Bariton Michael Volle als schurkischer Ritter Falstaff seine erste Verdipartie an der Met. Er wird von einem Trio kluger Frauen lustvoll gequält und seiner wohlverdienten Strafe zugeführt. Robert Carsens viel gepriesene Inszenierung spielt auf dem Land im England des 20. Jahrhunderts. Gesungen wird auf Italienisch mit deutschen Untertiteln.

Star Movie und die NÖN verlosen 1x2 Tickets: Wer bis Dienstag, 28. März, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Falstaff“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Die nächste Opernaufführung im Star Movie ist „Der Rosenkavalier“ am Samstag, 15. April, um 18 Uhr.

