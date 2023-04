Star Movie Tulln bringt „Der Rosenkavalier“

Die Oper „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss wird ausschließlich am Samstag, 15. April, um 18 Uhr live aus der New York Metropolitan Opera in den Kinosaal des Star Movie Tulln übertragen.

Nach der Dramatik in Salome und Elektra sehnte sich Strauss nach einem heiteren Stoff und so huldigt er mit einer Musikkomödie nach Art der „Opera buffa“ seinem größten Vorbild: Mozart. Schon die Handlung der Verwechslungskomödie über einen Adligen, der einem Dienstmädchen nachstellt, erinnert an „Le nozze di Figaro“. Natürlich bleibt Strauss in seiner Tonsprache ein Kind seiner Zeit, insbesondere durch seine üppige, sinnliche Instrumentation. Die Oper findet ursprünglich im Wien der 1740er Jahre statt. Die derzeitige Produktion der NY Met verschiebt die Handlung in die letzten Jahre der Habsburger.

Star Movie Tulln und die NÖN verlosen 1x2 Tickets

Star Movie präsentiert bis Juni 2023 noch insgesamt vier Aufführungen aus der New Yorker Met. Auf Musikfreunde mit höchsten Ansprüchen wartet ein einzigartiges Opern-Erlebnis mit beeindruckenden Bildern, perfektem Ton und höchstem Komfort. Karten für das Opernkino sind an den Star Movie Kinokassen oder online auf starmovie.at erhältlich.

Star Movie Tulln und die NÖN verlosen 1x2 Tickets. Wer bis Freitag, 14. April, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Rosenkavalier“ an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.