Diana Damrau, Juan Diego Flórez und Quinn Kelsey brillierten als Violetta, Alfredo und Germont in „La Traviata“, das im Tullner Star Movie als erste Oper live übertragen wurde, direkt aus der Metropolitan New York.

Regie dieser prächtig ausgestatteten Produktion führte Yannick Nézet-Séguin. Der überaus bequeme Lounge Kinosaal bot den Besuchern ein einzigartiges Kino-Erlebnis.

Noch weitere Live-Übertragungen sind geplant:

Am Samstag, 12. Jänner, steht „Adriana Lecouvreur“ mit Anna Netrebko am Programm, gefolgt von der Oper „Carmen“ am 2. Februar, einer der größten Welterfolge der Operngeschichte. Mit rhythmischer Musik, militärisch und tänzerisch, beschwingt und romantisch geht es in der „Regimentstochter“ „La Fille Du Regiment“ am 2. März weiter.

Am 30. März hat Wagner mit der „Walküre“ das Sagen. Alle Programm-Infos unter: www.starmovie.at