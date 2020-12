Unter dem Motto „hinschauen statt wegschauen“ widmet sich die Opferschutzgruppe des Universitätsklinikums Tulln erwachsenen Gewaltopfern, die Schutz und Unterstützung suchen. Gewalt kann dabei viele Gesichter annehmen – sei es sexuelle Belästigung oder psychische Gewalt, die sich in Drohungen, Beschimpfungen oder Entwertungen im häuslichen und familiären Umfeld zeigt. Auch bei körperlicher Gewalt wie Schlägen, Misshandlungen, Vergewaltigung und Folter, oder bei Gewalt gegen pflegebedürftige Personen gilt es frühzeitig zu handeln. Für minderjährige Opfer von Gewalt ist im Klinikum die Kinderschutzgruppe zuständig.

Gewalt gilt als häufigste Ursache von Verletzungen bei Frauen, mehr als Verkehrsunfälle und Krebs zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte sie als größte gesundheitliche Bedrohung für Frauen ein. So geht man davon aus, dass jede fünfte Frau zumindest einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt wird. Es gibt aber auch Männer, die Gewaltopfer werden – ein von einem noch größeren Tabu behafteter Bereich.

„Hinschauen statt wegschauen“

Zwischen dem 25. November (Internationaler Gedenktag für alle Frauen und Mädchen die Opfer von Gewalt wurden) und dem 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte) liegen die „16 Tage gegen Gewalt“, die mit unterschiedlichen Aktionen und Kampagnen Zeichen gegen Gewalt setzen und für dieses Thema sensibilisieren sollen.

Das Universitätsklinikum Tulln beteiligt sich in diesem Aktionszeitraum an der Aktion „Orange the World“ – ein Teil des Klinikums wird in den Abend- und Nachtstunden, wie viele andere Gebäude weltweit, in Orange erstrahlen. Dies soll ein sichtbares Zeichen der Ablehnung jeglicher Gewalt sein. Gleichzeitig möchten die Mitglieder der Opferschutzgruppe unter der Leitung von OA Dr. Herbert Huscsava und Mag. Viktoria Wentseis daran erinnern, dass auch in der aktuellen Coronapandemie das Krankenhaus weiterhin Anlaufstelle für Opfer von jeglicher Art von Gewalt ist. Bereits im ersten Lockdown wurde die zunehmende Belastung im familiären Bereich spürbar. Die Zahl der ausgesprochenen Betretungsverbote durch die Polizei ist um knapp 20 Prozent zu den Vormonaten gestiegen, die Zahl der Anrufe bei Frauenhelplines um 40 Prozent. Zusammenleben in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen stellt für viele Familien eine große Herausforderung dar und bietet einen Nährboden für Konflikte. Unterstützung im Sinne einer Deeskalation oder aber auch zur Klärung einer bereits eskalierten Situation gibt es jedoch.