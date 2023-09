Familiengesang hat bei Knöpfls Tradition

Als Fixstarter beim 14. Konzert dieser Art ist auch dieses Mal der Familiengesang Knöpfl aus der Marktgemeinde Atzenbrugg mit dabei. Der Familiengesang Knöpfl entstand aus dem Familiendreigesang Knöpfl und feiert dieses Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Bereits seit 1988 singen Mutter und Töchter gemeinsam, die Enkelinnen kamen nach und nach dazu. Musikalisch unterstützt werden sie diesmal vom jungen Preisträgerensemble Pfiffikus und von der jungen Hollabrunnerin Sarah Pilwax an der Orgel.

Bereits seit 2010 werden auf Initiative der Volkskultur Niederösterreich alljährlich im Schloss Atzenbrugg Orgelmusik und volksmusikalische Klänge in einem Konzert zusammengeführt. Diese Tradition knüpft an die in früherer Zeit oft und gern praktizierte Hausmusik an, bei welcher unter anderem auf einer Hausorgel musiziert wurde und diese Klänge, von Gesang begleitet, Abwechslung in den Alltag der Familien brachten. Das Schloss in Atzenbrugg, in dem Franz Schubert auf seinen Landpartien musizierte und sich von Land, Leute und Gegend inspirieren ließ, ist der perfekte Ort für diese Begegnung von Volksmusik und Kunstmusik. Ganz im Sinne Schuberts, welcher sich bisweilen von der einen oder anderen Volksmelodie beflügeln ließ, lassen sich die Interpreten von den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von Orgel und Volksmusik anregen.

Kartenreservierung Gemeindeamt Atzenbrugg Telefon 02275 5234 oder E-Mail gemeinde@atzenbrugg.gv.at.