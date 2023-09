Konzert „Drentan Wossa“ im Orpheum

Kennengelernt haben sich Xandl Schmidhammer und Jimmy Schlager über ihre Lieder. Also eigentlich über Liedtexte, die Schmidhammer im Tonstudio „Lords of the Sounds“ in Michelhausen liegengelassen hat. Schlager hat sie dort gefunden und sich gedacht: „Die sind ja genial, genauso würde ich das auch schreiben.“

Aus dem gegenseitigen Interesse hat sich dann eine Freundschaft ergeben, die jetzt in einem Konzert gipfelt. Schmidhammer, der Singersongwriter und „wilde Gärtner“ aus dem Tullnerfeld trifft sich mit Schlager, dem „Poeten des Weinviertels“. Sie überwinden die Fluten der Donau und spielen sich gegenseitig durch den Abend mit Liedern von „Drentan Wossa“.

Es wird ein abwechslungsreicher und witziger Abend mit Liedern aus gemeinsamen Themen in unterschiedlicher Bearbeitung. Dabei sind auch akustische Gitarren und die Stücke werden von Chris Heller am Klavier begleitet.

Am 14. Oktober führen die beiden Musiker das Konzert im Orpheum Wien auf. Tickets gibt es auf orpheum.at. Zusätzlich findet es am 4. November auch im Schüttkasten Ebenthal statt (Tickets unter jimmyschlager.at erhältlich).