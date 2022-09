Anonymer Brief sorgt für Aufregung in Altenwörth

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Ein anonymer Brief flatterte kürzlich dem Kirchberger Bürgermeister Wolfgang Benedikt, der Altenwörth-Gigginger Ortsvorsteherin Maria Schneider sowie allen Gemeinderäten der Marktgemeinde Kirchberg ins Haus. Angebliche „Skandale“ in der Kirchberger Ortsgemeinde Altenwörth werden darin „aufgedeckt“.

Neben einer sehr alternativen Grundstückseinfriedung in Form einer kleinen Hügellandschaft und einigen angeblichen Grenzverletzungen zwischen Privatgrundstücken und öffentlichem Gut werden darin auch die neuen Verkehrszeichen im Bereich der Zufahrt zum Donaualtarm kritisiert. „Solange Verkehrszeichen, Schilder und andere Verbote aufgestellt werden und die Einhaltung von der Exekutive nicht kontrolliert wird, sind sie nutzlos und schade ums Geld“, heißt es in dem Schreiben, das auch der NÖN zugespielt wurde.

Im Zusammenhang mit dem neu verhängten Parkverbot im Bereich des Donaualtarms, das von vielen Ortsbewohnern, Fischern und Besuchern des Badeplatzes kritisiert wird, spricht Ortsvorsteherin Schneider von einem „zu erwartenden Gewöhnungseffekt“. Schließlich handle es sich hier um ein Naturgebiet. „Es wird wohl kein Problem sein, wenn die Leute ein paar Schritte zu Fuß gehen.“

Was die „grabhügelähnliche“ Einfriedung in der Donaustraße betrifft, so kann Maria Schneider dieser Lösung doch einiges abgewinnen. „Wir sollten froh sein, dass hier noch etwas wächst, das den Bienen und Insekten Nahrung bietet. Es handelt sich bei diesem Projekt um einen absolut ausbaufähigen Weg“, resümiert die Ortsvorsteherin.

Bürgermeister Wolfgang Benedikt, der dem Vorschlag des Grundeigentümers, hier einen Erdwall zu errichten, doch eher skeptisch gegenüber stand, hat dann doch sein „OK“ gegeben. Obwohl dieser Erdwall etwas in die ursprünglich vorgesehene Gemeinde-Grünfläche ragt.

„Nach eingehender Diskussion, auch unter Einbeziehung der Ortsvorsteherin, wurde dieser Versuch gewagt, obwohl Geschmäcker bekanntlich verschieden sind. Errichtungs- und Bepflanzungskosten wurden natürlich vom Grundeigentümer getragen, zusätzlich wurde mir auch die Pflege auf unbestimmte Zeit zugesagt“, sagt Benedikt.

