Kaindorf: Ratschen in der Karwoche

In unserer Heimat ist es noch Brauch, dass Kinder mit Ratschen von Haus zu Haus gehen, um in jener Zeit wo die Glocken schweigen – das ist vom Gründonnerstag bis Karsamstag - die Gläubigen an Gebetszeiten und Gottesdienste zu erinnern. In Kaindorf - einer Ortschaft mit rund 30 Häusern in der Marktgemeinde Zwentendorf an der Donau – hielten zwei Buben diese Tradition hoch. Markus Gehringer und Dominik Fellinger gingen von Haus zu Haus und sagten Sprüche auf: „Wir ratschen, wir ratschen den Englischen Gruß, den jeder Christ beten muss“ , lautete einer der Sprüche. Markus Gehringer erzählt, wie sie vor so manchem Haus angesprochen wurden: „Super, dass ihr ratschen geht“, und darüber freuten sich die beiden.

Markus und Dominik gingen heuer zum fünften Mal ratschen, Markus ist der Meister. Die Ratschen wurden innerhalb der Familie weitergegeben. Markus Gehringer hat die Ratsche von seiner Schwester Julia übernommen, einst hat sie ihr Opa gemacht. Auch Dominik bekam die Ratsche von seiner Oma, sie ist ein altes Stück mit aufgeklebten Heiligenbildern. Das Ratschen in der Karwoche wurde 2015 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt.

Am Ostersonntag werden die Ratscher in Form von Geld belohnt, in dem sie nochmals vor jedem Haus ein Gedicht aufsagen und frohe Ostern wünschen.

