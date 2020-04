Höhepunkt war die Auferstehung Christi, die in der Osternacht von Pater Clemens Kriz zelebriert wurde. In einer Lichtfeier wurde die brennende Osterkerze als Symbol für Christus in die dunkle Kirche getragen.

Nach den Lesungen aus dem Alten Testament ertönte freudig das Gloria auf der Orgel und die Glocken läuteten. Am Ende des Gottesdienstes zog Pater Clemens mit der Monstranz zu den Klängen des Auferstehungsliedes „Der Heiland ist erstanden“ in die Nacht hinaus. Vor der Statue des Heiligen Mauritius, dem Patron der Pfarre Absdorf, spendete er bei Glockengeläute den Segen in alle vier Himmelsrichtungen.

Am Ostersonntag feierte Subregens Markus Muth das Osterhochamt in der Pfarrkirche. Die geplante Missa in G-Dur von Franz Schubert mit dem Chor Mauritius konnte leider nicht zur Aufführung gelangen, aber es wurden einige Lieder aus der Schubertmesse gesungen. Sehr beeindruckend war das von Markus Muth gesungene Evangelium, wo die Szene des leeren Grabes, die Engel und der Auferstandene über die Bildschirme eingeblendet wurden.

Die in die Kirche gebrachten Speisen und das Ostermahl in den Häusern wurden gesegnet. „Der Osterjubel darf nicht hinter den verschlossenen Kirchentüren bleiben!“, appellierte der Subregens und zog mit der Statue des Auferstandenen aus der Kirche. Vor dem Standbild des Heiligen Mauritius spendete auch er den Segen und wünschte allen Absdorfern ein gesegnetes und gesundes Osterfest.

Muth dankte auch allen, die zur Live-Übertragung der fünf Gottesdienste einen Beitrag geleistet hatten. Beachtlich viele Videoaufrufe würdigten ebenfalls dieses Engagement des Pfarrgemeinderats. Am Palmsonntag waren es zum Beispiel über 630.