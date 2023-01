Tullner Charity-Tombola: Viele Hände wirkten Wunder

Werbung

Mehr als 40 Firmen aus Tulln und Umgebung stellten Waren oder Dienstleistungen in Form von Gutscheinen zur Verfügung, die dann wiederum über eine Tombola verlost wurden. Der Erlös aus dem Verkauf der Lose kam dem Soogut-Markt in Tulln zu Gute.

Insgesamt 8.711 Euro wurden „eingespielt“. Damit konnten rund 1,5 Tonnen an Lebensmitteln für den Sozialmarkt eingekauft werden, darunter alleine 150 kg Reis und mehr als 450 kg Nudeln. Dazu kamen noch andere Dinge des täglichen Bedarfs, etwa 100 Packungen Toiletten-Papier.

„Ich bin begeistert, Danke an einfach alle“, strahlt Franz Lackner nach dem gelungenen Abschluss der Weihnachtsaktion. Ein besonderer Dank gelte natürlich seinem Team: „Alle haben in ihrer Freizeit geholfen: wochenlanges Telefonieren, Organisieren und Einkaufen und zuletzt am 23. Dezember der Aufbau und das Verteilen im Soogut-Markt.“

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lidl und Billa Plus in Tulln hätten bei den Einkäufen in der stressigsten Zeit des Jahres freundlich und hilfsbereit zur Umsetzung der Charity-Aktion beigetragen.

