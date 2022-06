Pannenhelfer aus Langenrohr macht Boot wieder flott

Werbung

"So einen Panneneinsatz hatte ich in meinen 31 Jahren als Techniker beim ÖAMTC noch nicht", so Ludwig Lerchecker, Pannenfahrer und Kfz-Techniker beim Mobilitätsclub. Und erlebt hat der Langenrohrer wirklich schon viel, sei es bei seinen zahlreichen Einsätzen als "gelber Engel" oder auch als Hobbysportler, etwa bei mehreren Teilnahmen am Inferno-Rennen, der härtesten Amateur-Skiveranstaltung weltweit.

Am Wochenende blieb eine Motoryacht bei Greifenstein im Bezirk Tulln liegen, nachdem während der Fahrt auf der Donau der Motor abgestorben war und dieser sich partout nicht mehr starten ließ. Die vierköpfige Bootscrew hatte bereits versucht, die Ursache für die plötzliche Panne ausfindig zu machen und schließlich den ÖAMTC gerufen, nachdem der Motor weiterhin nicht anspringen wollte. "Wir dachten uns, auch wenn es sich um ein Boot handelt, wir bitten den ÖAMTC einfach mal um Hilfe", erzählt Clubmitglied Klaus F., der auf besagter Motoryacht gemeinsam mit drei Freunden am Weg zum Marmarameer (zwischen Europa und Asien) ist.

Spritzufuhr wieder instand gesetzt

ÖAMTC-Pannenhelfer Ludwig Lerchecker kam, sah und reparierte: Mit tatkräftiger Unterstützung der vierköpfigen Crew begab er sich auf die Suche nach der Pannenursache und stellte schließlich fest, dass das Problem in der Spritzufuhr lag. Nach einigen Handgriffen und Kniffen waren die Kraftstoffleitungen wieder instand gesetzt und die Motoryacht namens "Silvia" wieder fahrtüchtig.

"Wir sind vier Freunde, die in der Pension beschlossen haben, ein gebrauchtes Boot zu kaufen und uns damit auf die Reise zum Bosporus, dem Tor zu Asien, zu begeben. Gestartet sind wir erst vor kurzem, in der Nähe von Linz. Auch Momente wie diese Panne gehören zu so einem Abenteuer dazu – umso größer die Freude, dass die Pannenhilfe an unserem Boot so schnell und toll geklappt hat und wir unsere Reise jetzt fortsetzen können", sagt das ÖAMTC-Mitglied im Namen der vierköpfigen Bootsbesatzung.

Pannenhelfer Lerchecker: "Ich freue mich sehr, dass wir das Motorboot rasch wieder flottgekriegt haben – ein schönes Erfolgserlebnis."

Nachdem die Skisaison für heuer vorbei ist findet der begeisterte Hobbysportler seinen Ausgleich beim Laufen oder bei möglichst langen Rennrad-Ausfahrten.

