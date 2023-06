Bürgermeister Eisenschenk sagt Ausbau des Leihräder-Angebotes zu

Mit einem offenen Brief wandten sich Pendlerinnen und Pendler an Bürgermeister Peter Eisenschenk, Titel: „Schwierige Parkplatzsituation in Tulln“. Bei allem Verständnis für das Klimaschutz-Pionierprojekt Nibelungenplatz (Neugestaltung als „Grüner Platz“, die NÖN berichtete mehrfach) würden gerade Einzelhandelsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor große Herausforderungen gestellt.

Durch den Wegfall der zentral gelegenen Gratis-Parkplätze müssten viele ihr Fahrzeug am Rande von Tulln parken und lange Fußmärsche auf sich nehmen. Und das, bevor sie am Arbeitsplatz in der Innenstadt acht bis neun Stunden auf den Beinen sind, nur um dann wieder zum Auto zurückwandern zu müssen. Vergünstigte Ersatzparkplätze in der Hauptplatz-Tiefgarage oder in den Parkhäusern der Stadt wären zwar nett gemeint, aber auch angesichts der aktuellen Teuerungswelle eine finanzielle Mehrbelastung, die nicht jeder stemmen könne.

„Rascher vom Stadtrand ins Zentrum“ ist das Ziel

Abschließend plädieren die 33 Unterzeichnenden für eine Form von Shuttle-Dienst oder auch frei benützbare E-Scooter, um die Wegstrecke von den jetzt häufig genützten Pkw-Stellplätzen bei m DonauSplash (Hallenbad) bzw. Mühlwiese rasch und einfach bewältigen zu können.

Bürgermeister Peter Eisenschenk dankt in diesem Zusammenhang allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zusätzliche Wege durch den Umbau des Nibelungenplatzes auf sich nehmen und erklärt weiter: „Gerne nehmen wir die Anregung der Autoren des Briefes auf und werden so wie am Hallenbadparkplatz auch auf der Mühlwiese eine Nextbike-Station errichten.“ De facto stünden damit kostenlos Fahrräder für die Fahrt zum und vom Hauptplatz zur Verfügung.

Was ermäßigte Parkplätze in der Tiefgarage am Hauptplatz angeht, erklärt Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer: „Das Portal zur Anmeldung ist offen. Wer noch dringend einen Parkplatz benötigt, kann sich gerne melden.“