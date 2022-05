Blaulichteinsatz Person in Altenberg von Zug erfasst und getötet

Lesezeit: 2 Min RT Red. Tulln

Foto: FF St. Andrä-Wördern

A us noch ungeklärter Ursache wurde am Sonntagabend am Bahnübergang „Feldgasse“ in Altenberg eine Person von einer Zuggarnitur der Franz-Josefs-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Der Personenzug wurde anschließend evakuiert.