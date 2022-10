Kindergarteneröffnung in Rappoltenkirchen: „Es ist ein Freudentag“

Die Feierlichkeit wurde mit zahlreichen Bewohnern der Gemeinde aber auch mit vielen Ehrengästen beglückt. So durfte der neue Kindergarten unter anderem Bürgermeisterin Josefa Geiger, Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger, Bundesrat Andreas Spanring und Landesrat Martin Eichinger begrüßen. Die Anwesenden zeigten sich zufrieden, dass mit der Eröffnung eines Kindergartens das Pezihaus nun wieder den Kindern gehört.

Das Ehepaar Kraus hatte sich lange Zeit dafür eingesetzt, ein Puppentheater für Kinder zu erschaffen. Nach dem Ableben des Ehepaares wurde das Pezihaus einer Stiftung übergeben. Diese wurde jedoch aufgelöst und so wurde das Gebäude von „Rettet das Kind“ übernommen. 2020 kaufte die Gemeinde unter Bürgermeisterin Josefa Geiger das „Pezihaus“.

Bei der Eröffnung zeigte sich auch die Bürgermeisterin über glücklich: „Es ist ein Freudentag! Vom Geschichtlichen her ist dieses Haus stark mit unserer Gemeinde verbunden. Wir haben an einem Strang gezogen, um diesen Kindergarten zu erschaffen.“ Auch Landesrat Martin Eichinger betonte: „Wir können alle glücklich sein, dass wir dieses große neue Angebot haben.“ Im Anschluss an die Eröffnungsreden wurde der neue Kindergarten durch Pfarrer Robert Dublanski gesegnet.

