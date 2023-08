Tullner Pfadis mussten Camp wegen Taifun räumen

Das Großlager (Jamboree) der Pfadfinder fand dieses Jahr in Südkorea statt. Alle vier Jahre findet ein Jamboree in unterschiedlichen Ländern der Welt statt und soll eine Atmosphäre der Verknüpfung und des Kennenlernens bieten. Auch die Tullner Pfadfindergruppe war mit neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer und einer Person vom International Service Team (IST) vertreten. Das Lager konnte aber nicht, wie geplant vonstatten gehen. Durch eine Taifunwarnung musste das Jamboree vorzeitig geräumt werden, was bei dieser Größenordnung eine große Herausforderung darstellte.

Durch den regen Informationsaustausch meisterte die Tullner Pfadfindergruppe diese Aufgabe und wurde mittels Busse in verschiedene Hotels gebracht. „Trotz der ungeplanten Abreise hatten wir eine tolle Zeit, die Teilnehmer hatten Spaß und ich habe viele Pfadfinder aus anderen Ländern kennenlernen können, sowie Freundschaften schließen können“, fasst Hannah Prachner den Aufenthalt zusammen.