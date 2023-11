Feierliches Hochamt zu Allerheiligen in Absdorf

Die „Messe brève no. 7 in C“ von Charles Gounod erklang zu Allerheiligen in der Pfarrkirche Absdorf, gesungen vom Chor Mauritius unter der Leitung von Erhard Mann, begleitet vom Ensemble Neue Streicher. Der große französische Opernkomponist widmete sich im Alter mehr der Kirchenmusik und schrieb mehrere Messen für kleine Besetzungen.

Gemeinsam mit Altpfarrer Roland Moser zelebrierte Subregens Markus Muth den feierlichen Gottesdienst. Er betonte in seiner Ansprache, dass es besonders in der heutigen Zeit wichtig sei, dass das Heilige in der Welt erfahrbar wird und es Menschen gibt, die eine Heiligkeit ausstrahlen.