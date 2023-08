Dreitägiger Ministrantenausflug

Nach einer spannenden Führung in Maria Taferl ging es zum Quartier in Bad Traunstein. Dort wurde der schöne Ort inspiziert: Kirche, Steingartenweg, Spielplatz und sogar ein Sprung ins kühle Nass des Schwimmteiches machten großen Spaß. Die Burg Rappottenstein mit Führung und einem Besuch in der Burgtaverne sowie eine Wanderung beim Lohnbachfall rundeten den zweiten Tag ab. Nach der Reise in die Brotwelt des Haubiversums war allen klar: Nächstes Jahr gibt es wieder einen Ministrantenausflug.