Tullner Pfarrer Anton Schwinner feiert Goldenes Priesterjubiläum

Am 29. Juni 1973 wurde Anton Schwinner zum Priester geweiht. Am Sonntag feierte er in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Severin das 50-jährige Jubiläum. Unter den Besuchern waren u. a. sein Bruder Wolfgang und seine Nichte Andrea sowie Bürgermeister Peter Eisenschenk und eine Abordnung der Feuerwehr Tulln-Stadt.

In zehn „Mosaiksteinen“ gab Schwinner einen launigen Einblick in seine Lebensgeschichte: die Schulzeit in Seitenstetten, das Priesterseminar in St. Pölten, das Studienjahr in Graz und das Pastoral- und ein Kaplanjahr in der Pfarre St. Pölten Wagram.

Dabei erfuhr man auch, dass er mit Tulln negative Erinnerung verband und absolut nicht vorhatte, hierher zu kommen. Aber es kam eben doch anders. Denn mit 1. September 1974 wurde er „per blauem Brief als Kaplan nach Tulln St. Stephan beordert“ und übernahm 1982 die neue Pfarre St. Severin. „Aber die Stadt hat sich unter den Bürgermeistern Pircher, Stift und Eisenschenk großartig entwickelt, sodass ich heute sage: Tulln und St. Severin, das war ein Glücksfall für mich“, schloss Schwinner seinen Bericht.

Bürgermeister Peter Eisenschenk erwiderte jedoch unter großem Beifall der Gottesdienstbesucher: „Nein, du warst ein Glücksfall für die Stadt. Wir sind für die Begegnungen mit dir sehr dankbar.“ Und er würdigte Schwinners enormes Engagement während seiner Tätigkeit in Tulln, stets nach dem Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.

Im Namen der Pfarre gratulierten Pater Pius Nwagwu, Diakon Andreas Schultheis sowie die Pfarrgemeinderäte Margit Längauer, Elisabeth Wolfsberger und Peter Klingenbrunner. Für den musikalischen Rahmen sorgte das Ensemble La Musica. Die Feier klang bei einer Agape am Kirchenplatz aus.