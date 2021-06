Mit erstem September kommt es seit einem Jahrzehnt zum ersten Mal zu einem Pfarrerwechsel in der Pfarre St. Andrä vor dem Hagenthale. Pfarrer Marian Lewicki wird im Herbst nach St. Anton an der Jeßnitz im Bezirk Scheibbs versetzt. Für ihn übernimmt Thomas Tomski, der bisherige Pfarrer des Pfarrverbandes „Herz Jesu“ aus Großgöttfritz. Der Wechsel geschieht in Form eines Dreierrades, da Eugeniusz Warzocha, der zurzeit noch für die Pfarren St. Anton an der Jeßnitz und Puchenstuben verantwortlich ist, den Pfarrverband „Herz Jesu“ in Großgöttfritz übernehmen wird.

Pfarrer Thomas Tomski kommt von Großgöttfritz nach St. Andrä-Wördern. NÖN, NÖN

Pfarrer Marian Lewicki sieht den Wechsel als Teil seiner Tätigkeit. Auch Thomas Tomski, der Lewicki bald ablösen wird, ist dieser Meinung: „Dass 40 Jahre lang ein Priester eine Pfarre betreut, das gibt es schon lange nicht mehr.“ Priester seien immer „auf Wanderung“. Er kenne St. Andrä-Wördern zwar noch nicht, freue sich aber schon sehr auf die neue Aufgabe.

Zusammenarbeit war immer respektvoll

Thomas Hirsch, der Diakon der Pfarre St. Andrä vor dem Hagenthale, kennt Thomas Tomski persönlich noch nicht, jedoch sieht er „dem Ganzen zuversichtlich entgegen“ und ist grundsätzlich positiv gestimmt. Hirsch ist seit 2013 Diakon unter Pfarrer Lewicki und ist sehr glücklich, dass die Zusammenarbeit in der Kirche gut funktioniert hat und auch freundschaftlich war: „Die Zusammenarbeit war immer von Respekt und von gegenseitigem Vertrauen geprägt.“

Wie auch Marian Lewicki ist Thomas Tomski gebürtiger Pole. Er wurde in Kattowitz geboren und war in der Diözese Krakau tätig. Er feierte im April seinen 50. Geburtstag und ist leidenschaftlicher „Puzzler“. Auch der Sport darf bei ihm nicht zu kurz kommen: Von Skifahren, über Wandern und Radfahren ist alles dabei.

Aus der Diözese St. Pölten heißt es dazu: „Veränderungen in den Pfarrbesetzungen haben immer die gesamte Diözese im Blick; hier sind es strukturelle Überlegungen, um zukunftsfähige und langfristige Lösungen für Pfarren, Regionen und Dekanate zu erarbeiten.“

Pfarrer Marian Lewicki wird nach St. Anton an der Jeßnitz versetzt. Sibera, Sibera

Für die Diözesanleitung sei es wichtig, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Seelsorge, Priester wie auch Laien, sowohl hinsichtlich ihrer Talente und Fähigkeiten als auch den Anforderungen entsprechend einzusetzen. „Es ist in einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels und größerer Mobilität – und damit verbunden auch pfarrlicher Veränderungen – übliche und gängige Praxis, dass Priester Einsatzorte wechseln und nicht mehr ein Leben lang in einer einzigen Pfarre verbleiben“, sagt die Leiterin des Referats für Kommunikation, Katharina Brandner.