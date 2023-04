Georgifeier in Maria Ponsee

Am 23. April wird das Fest des Heiligen Georg gefeiert. Traditionell nimmt diesen Tag der Pferdesportverein Zwentendorf unter Obmann Gerhard Zehetner zum Anlass, zur Georgifeier am Sportplatz in Maria Ponsee einzuladen. Vom Musikverein Zwentendorf feierlich umrahmt, segnete Pfarrer Kazimierz Sanocki die anwesenden Pferde, Reiter und Gespanne, die aus der nahen und auch weiteren Umgebung gekommen waren.

Bürgermeisterin Marion Török hielt einen Überblick auf die Pferde vom Arbeitstier bis zum heutigen Tag, wo Pferde in unseren Breiten zum Hobby geworden sind. Otto Kurt Knoll, Bundeskulturreferent des Österreichischen Pferdesportverbandes, sprach vor allem die junge Generation als Hoffnungsträger für die Zukunft der Pferde als Wirtschaftsfaktor sowie als Faktor bei Gesundheitstherapien an.

Während nach dem Festakt die Gespanne und die Reiter eine Georgirunde um Maria Ponsee absolvierten, nahm das Fest einen gemütlichen Verlauf.

