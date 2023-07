Versorgung klappt in Tulln noch gut

„Es ist vor allem wichtig, dass jeder schnell und unkompliziert Hilfe erhält“: Tullns Sozialstadträtin Paula Maringer (ÖVP) hat aus diesem Grund vor zwei Jahren eine Beratungsstelle der Stadtgemeinde zu Pflegekoordination initiiert.

Und es scheint zu funktionieren: „Ich komme gut durch“, sagt Maringer, angesprochen auf den Bedarf in der mobilen Pflege. Eine Pflegeagentur hilft ihr dabei, eine neue Krankenschwester ist im Dienst, die Maringer vermitteln kann. „Das klappt flott, wenn heute der Anruf kommt kommt die Kraft morgen vorbei, oder in zwei Tagen“, ist Maringer froh, helfen zu können.

Beratungsstelle im Rathaus und telefonisch

Zwei bis drei Anrufe erreichen die Stadträtin in der Woche, bei denen es ums Thema Pflege geht. Bei ihr gibt es vor allem eines: Information. Von Pflegegeldanträgen, die oft viel zu spät gestellt werden – „den Menschen geht es oft schon schlecht, die könnten früher einreichen“ – bis zu Kontakten zu stundenweiser Hilfe oder 24-Stunden-Pflege, Maringer zeigt Möglichkeiten auf, redet viel mit den Menschen. „Der Bogen ist breit gefächert, und die Menschen können wählen. Sie sind oft schon froh, einen Ansprechpartner zu haben, eine Telefonnummer.“

Viele pflegende Angehörige melden sich bei Maringer, die lange dächten, sie bräuchten keine Hilfe. „Die sind oft schon sehr lang mit der Situation allein“, sieht Maringer. Hier informiert sie unter anderem über den „Pflegetausender“, der vom Land zu erhalten ist. „Oft kommen auch ältere Personen, die haben kein Internet. Denen gebe ich dann zum Beispiel Pflegegeldanträge ausgedruckt mit.“Fachkräfte ausbilden

und PräventionsarbeitDen Bedarf an zusätzlicher Pflege sieht Maringer, auch wenn es in Tulln noch gut funktioniert. „Vor allem in den Heimen merke ich den Mangel an Pflegefachkräften“, ist sie mit Tullns Institutionen in Kontakt.

„Ja, es braucht mehr Kräfte, das weiß auch das Land. Und setzt eine Pflegeoffensive“, ist Maringer überzeugt, dass etwas getan wird. „Aber man kann es nicht verordnen, Menschen nicht zwingen.“

In Tulln setzt Maringer mit der Initiative „Altern in unserer Mitte“ vor allem auf Vorsorge. „Menschen, die sozial integriert sind, bleiben länger gesund“, so der Ansatz.

So finden im gerade eröffneten Gesundheits- und Sozialzentrum in der Nibelungengasse verschiedene Angebote statt. „Das sind Angebote, keine fix fertigen Konzepte, vieles darf sich bei uns auch entwickeln“, kündigt Maringer an. Am Sonntag, 8. Oktober, startet ein neues Projekt: „Gemeinsames Kochen am Sonntag“. Hier darf man mitnehmen, was zu Hause vorrätig ist, gemeinsam findet sich ein Rezept. „So können sich Menschen zwanglos kennenlernen, und wenn nur eine Freundschaft entsteht, haben wir schon gewonnen“, findet Maringer. „Gewonnen“ hat bereits das „Erzählcafé“, das jeden dritten Dienstag im Monat stattfindet und sich großer Beliebtheit erfreut. „Niederschwellig und günstig, ohne Zwang“ will Maringer ältere Menschen erreichen und in der Mitte der Gesellschaft halten.