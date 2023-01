Neue Managerin beim Hilfswerk Atzenbrugg

Mit Ende Jänner verabschiedet sich die bisherige Betriebsmanagerin des NÖ Hilfswerks in Atzenbrugg, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson Astrid Egretzberger, in den Ruhestand. Sie startete dort mit 27 Jahren als diplomierte Nachbarschaftshelferin und kurze Zeit später als fixe Mitarbeiterin. In den letzten Jahren war sie als Betriebsmanagerin für die Regionen Atzenbrugg, Michelhausen, Sitzenberg-Reidling, Würmla und Judenau-Baumgarten zuständig.

An ihrem letzten Arbeitstag bedankte sich Bürgermeisterin Beate Jilch bei ihr für die professionelle Zusammenarbeit und wünschte alle Gute für die Zukunft. Die neue Betriebsmanagerin ist Petra Netek.

Sie sammelte bereits Erfahrungen als BM-Stellvertreterin in der Dienststelle Tulln und kommt aus der Marktgemeinde Michelhausen. Mit ihr übersiedelt auch das Hilfswerkteam Sieghartskirchen von Tulln nach Atzenbrugg. Bürgermeisterin Jilch hieß Netek auf ihrem neuen Arbeitsplatz und in ihrer neuen Funktion bereits herzlich willkommen und wünscht ihr und dem Team von Sieghartskirchen einen guten Start in Atzenbrugg.

Das Hilfswerk Atzenbrugg ist seit Jänner zusätzlich für Sieghartskirchen zuständig.

