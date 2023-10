Jugendliche engagieren sich ehrenamtlich

Heuer beteiligte sich auch das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Tulln an dieser Aktion: Drei Tage lang sorgten die Schülerinnen und Schüler der Fachschule für Wirtschaft und Sozialberufe (WiSo) in Langenlois für Abwechslung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des PBZ Tulln.

Gemeinsam bemalten sie Wände der Wohnbereiche, sangen und tanzten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und brachten frischen Wind in den Alltag. Innerhalb der 72 Stunden wurden zahlreiche Apfelstrudel gebacken, Weihnachtsschmuck hergestellt und vor allem neue Freundschaften geschlossen. Den Abschluss des Projektes bildete ein gemeinsamer Gottesdienst, den die Jugendlichen mitgestalteten. „Wir freuen uns, dass die gemeinsam verbrachte Zeit zwischen Jung und Alt durch Achtsamkeit im Miteinander geprägt war. Beide Seiten können so viel voneinander lernen“, so Sonja Rebec, die im PBZ Tulln für die Organisation zuständig war.