"Ich hatte Angst": Erste Zeugen in Pflegecausa sagten aus

Beim dritten Verhandlungstermin des Pflegeskandals in Sitzenberg-Reidling wurden die ersten Zeugen geladen. Diese schilderten ihre Wahrnehmungen zu dem Missbrauch, den die Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegezentrums durch die Angeklagten angeblich erfahren mussten. Zu Beginn wurden die zwei Angestellten vernommen, die die Vorfälle auch gemeldet hatten.

Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen des SeneCura Sozialzentrums sollen die Misshandlungen der Bewohnerinnen und Bewohner aus erster Hand mitbekommen haben. Die Beiden gingen letztendlich im März 2021 zur Leitung des Heims und drohten damit, die Vorfälle selbst anzuzeigen. Laut ihren Aussagen hatten sie schon davor einzeln ihre Beobachtungen bei ihren Vorgesetzten gemeldet, allerdings wurde angeblich nichts unternommen.

Die Zeuginnen beschrieben die angeklagten Vorfälle und auch, wie sie mit den Situationen umgegangen waren. Warum sie ihre Kollegen nicht konfrontierten und auch teilweise an beispielsweise den Chats teilgenommen hatten, erklärten die Frauen damit, dass sie Angst vor Konsequenzen hatten. "Ich hatte Angst, etwas zu sagen", so eine der Zeuginnen. Die Sorge, ein schlechtes Arbeitsklima zu schaffen, und vielleicht selbst an den Konsequenzen zu leiden, war zu groß.

Auch die Heimleiterin und eine weitere Mitarbeiterin kamen zu Wort. Die Leiterin des Hauses räumte ein, dass eine der Zeuginnen sich schon früher an sie gewendet hatte. Allerdings meinte sie, es sei nur um Beschimpfungen gegenüber einer Bewohnerin gegangen. Dies sei bei einer Team-Besprechung angesprochen worden.

Weitere Zeugen werden am Donnerstag, den 2. März, befragt.

