Grafenwörther „Sonnenkraft“ wird ausgebaut

Im Voranschlag der Marktgemeinde für 2023 wird dem Projekt „Sonnenkraft Grafenwörth“ breiter Raum eingeräumt. Einerseits sollen neue Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden neu errichtet, andererseits bereits bestehende Anlagen erweitert werden.

„Unser Ziel ist es, mehr als zehn Prozent des benötigten Stroms in der Gemeinde selbst aus erneuerbarer Energie zu produzieren“, sagt Bürgermeister Alfred Riedl. In einem Grundsatzbeschluss vom Dezember 2022 sind insgesamt 14 PV-Anlagen festgelegt worden.

Erweitert werden sollen die bestehenden PV-Anlagen am Haus der Musik (31,45 Kilowattpeak) und der Volksschule Grafenwörth (33 kWp) sowie am Gebäude der Mittelschule Grafenwörth-Fels in Wagram (45 kWp). Neue PV-Anlagen sind am Feuerwehrhaus (42,5 kWp) und Bauhof Grafenwörth (136 kWp) geplant.

Mit den Bauarbeiten soll baldmöglichst begonnen werden. Die Fertigstellung wurde bereits für das erste Halbjahr 2023 zugesagt. Die Aufträge bekommt nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss Firma Zierlinger zum Preis von 520.000 Euro.

Angedacht wird auch eine Erweiterung der PV-Anlage im Bereich der Kläranlage Grafenwörth, um die Abwasserbehandlung ökonomischer betreiben zu können. Außerdem sind weitere PV-Anlagen in Planung (siehe unten).

