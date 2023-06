Großweikersdorf testet App für Essensbestellung

Aktuell ist die Vorgehensweise für die Bestellung von Mittagessen für Eltern, Kindergärten, Schulen, Gemeinde und Wirte sehr umständlich und nicht mehr zeitgemäß.

Im Kindergarten in Ruppersthal wird nun das in der HTL Hollabrunn entwickelte Buchungssystem „book2eat“ getestet, das bereits in mehreren Schul-Mensas in Niederösterreich verwendet wird. „So soll über eine Onlinelösung per App und Webbrowser die Essensbestellung vereinfacht und gleichzeitig auch der Bezahlvorgang abwickelt werden“, informiert die Marktgemeinde Großweikersdorf.

Vorteile für alle Beteiligten

Für die Eltern ist die Essensbestellung zukünftig per App oder Webbrowser jederzeit und von überall aus bargeldlos möglich. Zudem haben sie einen Überblick über den Speiseplan sowie die Bestellungen, die auch, z. B. im Krankheitsfall, ganz einfach wieder storniert werden können. Die Wirte wissen bereits frühzeitig, wie viele Bestellungen vorliegen und können nun gezielt einkaufen, wodurch die Abfallwirtschaft in weiterer Folge optimiert wird. Der Verwaltungsaufwand und die buchhalterische Abwicklung für Gemeinde sowie Kindergärten und Schulen werden erheblich reduziert und vereinfacht.

Nach der Auswertung der Testphase wird dann ab dem neuen Kindergarten- bzw. Schuljahr 2023 der Betrieb des Systems auf alle Institutionen ausgerollt werden.